В США впервые за 70 лет казнили женщину

В США впервые за 70 лет казнили женщину Лизу Монтгомери, пишет The New York Times.

Она была осуждена за особо жестокое убийство беременной женщины в 2004 году.

Планировалось, что приговор будет исполнен 8 декабря в штате Индиана. После смертную казнь отложили до 12 января. 11 января суд в Индиане снова отсрочил исполнение приговора из-за психических проблем осужденной. Тем не менее, Верховный суд поздно вечером 12 января отменил это решение.

Казнь была совершена при помощи смертельной инъекции в тюрьме Терре-Хот. Женщина скончалась 13 января в 1.31 по местному времени.

Адвокат Келли Хенри заявила, что власти США нарушили закон, потому что у женщины были проблемы с психикой.(Газета.Ru)