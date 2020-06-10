В США у дома мужчины, связанного с пропажей детей, нашли останки

Как указывает агентство, детей Лори – семилетнего Джошуа Валлоу и 17-летнюю Тайли Райан — не видели с сентября 2019 года. Как утверждают в полиции, Чад и Лори ранее соврали следователям о местонахождении детей и покинули Айдахо. Позже пару обнаружили на Гавайях.

Сообщается, что полиция, ФБР и следователи офиса шерифа провели обыск в доме Дейбелла во вторник. Помощник начальника полиции города Рексберг Гари Хаган сообщил агентству, что обыск был связан с пропажей детей, однако он не раскрыл других деталей.

«В ходе расследования детективы и следователи обнаружили, предположительно, человеческие останки, которые пока не идентифицированы», — заявил Хаган в ходе пресс-конференции.

После обнаружения останков Дейбелл был задержан по подозрению в сокрытии или уничтожении улик.

Агентство напоминает, что «сложное дело» началось летом прошлого года, когда брат Лори Дейбелл Алекс Кокс застрелил ее бывшего мужа Чарльза Валлоу в Финиксе. Как заявил Кокс, он стрелял в целях самообороны.

Перед смертью Чарльз Валлоу подал документы на развод, так как Лори, по его словам, полагала, что она стала богоподобной фигурой и ответственна за возвещение библейского конца света. Сам же Кокс скончался в декабре, как пишет агентство, по-видимому, от сгустка крови в легких.

После смерти мужа Лори с детьми переехала в Айдахо, где жил Чад Дейбелл. Он управлял небольшим издательством и публиковал в том числе свои книги, которые были посвящены апокалиптическим сценариям. Его жена Тэми Дейбелл погибла во сне в октябре прошлого года. Спустя всего две недели после смерти жены Чад женился на Лори. Полиция провела обыск в доме Чада и эксгумировала тело Теми в декабре, но результаты не были опубликованы, пишет агентство.