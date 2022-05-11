Коммерческие запасы нефти в США за неделю увеличились на 8,49 млн баррелей и на 6 мая составили 424,21 млн баррелей. Об этом, как передает ТАСС, сообщило Минэнерго США.

При этом в Минэнерго уточнили, что текущий объем запасов примерно на 13% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для данного времени года.

На 17:45 мск июльский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE дорожал на 5,1%, до $107,64 за баррель, стоимость нефти WTI увеличивалась на 5,63%, до $105,38 за баррель.