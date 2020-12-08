В США снова отложили запрет TikTok

Суд Колумбии вновь запретил властям Соединенных Штатов принимать меры по фактическому запрету приложения TikTok, передает РИА «Новости» со ссылкой на распоряжение суда.

Ранее суды уже выносили аналогичные решения, отодвигая крайний срок функционирования TikTok на американской территории. Очередной дедлайн наступил и прошел без последствий 5 декабря из-за судебного запрета в другой юрисдикции.

Администрация Дональда Трампа пытается запретить размещать TikTok в магазинах приложений из-за того, что программа якобы может способствовать слежке за гражданами США. Владелец приложения — компания ByteDance — обвинения отрицает.