В США предрекли закат F-35 и Су-57

Развитие технологий и подходов, разрабатываемых в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD), может привести к постепенному снижению роли истребителей, в частности, американского F-35 Lightning II и российского Су-57. Об этом пишет The Drive.

«Боевая авиация будущего будет выглядеть кардинально иначе, чем она выглядела десятилетия назад. В результате мы, вероятно, вступаем в закат эпохи, когда истребитель безраздельно властвует в области воздушных боев», — предрекает американское издание.

The Drive в публикации, посвященной сентябрьскому заявлению помощника по закупкам министра Военно-воздушных сил (ВВС) США Уилла Ропера, отмечает, что чиновник, утверждавший о проведении летных испытаний «истребителя шестого поколения», мог иметь ввиду тестирование соответствующей платформы, предполагающей существование семейства разнообразных летательных аппаратов и связанных с ними датчиков.

В сентябре Ропер отмечал, что разработка нового самолета предполагала не просто использование гибкой методологии разработки, открытой архитектуры и цифровой инженерии, как было в случае американо-шведского реактивного учебного самолета eT-7 Red Hawk, а нечто большее. «Мы стремимся к самым сложным системам, которые когда-либо создавались, и проверяли все возможности этой цифровой технологии. Фактически [мы] продемонстрировали нечто действительно волшебное», — заявлял помощник по закупкам.

В феврале глава компании SpaceX Илон Маск в посте в Twitter назвал убийцей истребителя F-35 Lightning II дистанционно управляемый человеком беспилотник. «Конкурентом [F-35 Lightning II] должен быть беспилотный истребитель, дистанционно управляемый человеком, но его маневры дополняются автономностью. У F-35 не было бы никаких шансов против него», — написал бизнесмен. (Лента.ру)