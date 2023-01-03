Сенатор-республиканец Линдси Грэм раскритиковал нового министра иностранных дел Эли Коэна, который сказал, что Израиль будет избегать публичной критики России за ее вторжение в Украину.

Линдси Грэм является ярым республиканцем и защитником Израиля на международной арене, однако в этот раз и он не выдержал слов нового министра иностранных дел Эли Коэна: тот пообещал «как можно меньше» говорить об Украине, но продолжать «гуманитарную помощь» воюющей стране.

Коэн не произнес слова «война», назвав происходящее «российско-украинским вопросом», и сообщил, что правительство еще не выработало определенную политику на этом направлении. «Единственное, что я могу сказать точно — публично мы будем говорить как можно меньше», — поведал Коэн.

«Мысль о том, что Израилю следует меньше говорить о преступном вторжении России в Украину, немного нервирует», — написал Грэм в Твиттере.

Депутат от Южной Каролины ответил на речь Коэна перед израильскими дипломатами, произнесенную несколькими часами ранее, в которой он объявил, что во вторник поговорит со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. «Я надеюсь, г-н Коэн понимает, что когда он говорит с Лавровым, он говорит с представителем военного преступного режима, который каждый день совершает военные преступления в промышленных масштабах. Молчание о преступном поведении России не принесет пользы», — добавил Грэм. (israelinfo.co.il)