В США организована выставка об армянском терроре

В преддверии 29-й годовщины Ходжалинского геноцида Турецко-американским фондом безопасности (TASFO), действующим в США, организована выставка в столице штата Аризона городе Финикс.

Как сообщили АПА в Государственном комитете по работе с диаспорой, на выставке под открытым небом перед зданием Капитолия (Палаты представителей) штата Аризона были продемонстрированы фотоматериалы и книги, отражающие геноцид, совершенный армянскими вооруженными силами в Ходжалы, а также другие теракты, совершенные на территории Азербайджана и Турции, бомбардировки Гянджи, Барды, Тертера и других городов вооруженными силами Армении в период 44-дневной войны.

Глава TASFO Фатих Ознур предоставил заинтересованным лицам подробную информацию об армянском терроризме, тяжких преступлениях, совершенных армянами, в том числе о Ходжалинском геноциде.