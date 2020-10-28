В США число случаев COVID-19 увеличилось на 73 тысячи

Более 73 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили за последние сутки в США, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за минувшие 24 часа медики в Соединенных Штатах зарегистрировали 73 240 новых случаев заражения, скончались еще 985 человек с диагностированным коронавирусом.
Днем ранее сообщалось о 66 784 новых случаях и 477 летальных исходах соответственно.(РИА Новости)
| 2020-10-28T19:15:09+04:00 28 октября 2020, 21:32|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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