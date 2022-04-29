Премьер-министр контролируемых Великобританией Виргинских островов Альтуро Фахи арестован в аэропорту Майами. Он подозревается в сговоре с целью контрабанды наркотиков в Соединённые Штаты и в отмывании денег, сообщается в заявлении губернатора территории Джона Ранкина.

Согласно документам суда, 51-летний политик был вовлечён в незаконную схему по ввозу как минимум пяти килограммов кокаина в США. Вместе с ним была задержана директор управления портов Виргинских островов Олеанвина Мейнард и её сын Кадим, — передаёт газета The Guardian.

Управление по борьбе с наркотиками США утверждает, что на встрече с агентами под прикрытием, изображавшими членов мексиканского наркокартеля Синалоа, Мейнард с сыном согласились организовать встречу Фахи с представителями ливанской группировки «Хезболла», чтобы найти место для хранения тысяч килограммов кокаина из Колумбии. За это премьер-министр и Мейнард рассчитывали получить 700 тысяч долларов наличными.

Арест Фахи прокомментировала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, она заявила, что потрясена происходящим. В прошлом году Лондон учредил комиссию по расследованию неправомерного управления британскими заморскими территориями, куда входят и Виргинские острова, которая заслушала обвинения в систематической коррупции, кумовстве, запугивании присяжных и нецелевом использовании государственных средств, напоминает The Guardian.