В состав оргкомитета Олимпиады в Токио вошли сразу 12 женщин

Организационный комитет Олимпиады в Токио включил в свой состав еще 12 женщин. Об этом говорится в сообщении оргкомитета, опубликованном в среду.

Таким образом, оргкомитет стал на 42% состоять из женщин, как и обещало его руководство.

Ранее новоизбранная глава оргкомитета Олимпиады в Токио Сэйко Хасимото пообещала довести долю работающих в оргкомитете женщин до 40%. По ее словам, это позволит обеспечить разнообразное и гармоничное функционирование оргкомитета.

Хасимото заняла эту должность после того, как бывший руководитель оргкомитета Ёсиро Мори в начале февраля оказался в центре скандала из-за слов о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию их заседаний. Главу оргкомитета осудили ряд политиков и спонсоров Игр, включая компанию Toyota («Тойота»). Кроме того, от своей работы в знак протеста отказались порядка 500 волонтеров и участников эстафеты олимпийского огня.(ТАСС)