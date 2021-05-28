Переговоры Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко только что завершились, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Встреча в Сочи длилась более пяти часов.
Лидеры обсудили ситуацию с самолетом Ryanair, 23 мая приземлившимся в Минске после сообщения о минировании. По словам Лукашенко, реакция западных стран на эти события говорит о попытке дестабилизировать ситуацию в Минске — так же, как это было в августе 2020 года.
В свою очередь, Путин напомнил, что в 2013 году самолет президента Боливии Эво Моралеса посадили в Вене из-за слухов о том, что на борту находился бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден. Российский лидер отметил, что это событие не вызвало такой бурной реакции западных партнеров.
Лукашенко заявил, он намерен показать своему российскому коллеге «некоторые документы» по ситуации с рейсом Ryanair.
Президенты также затронули вопросы экономического и энергетического сотрудничества. Путин отметил рост товарооборота между двумя странами. Он указал, что ввод в эксплуатацию первого блока БелАЭС состоится в июне.