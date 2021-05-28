Переговоры Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко только что завершились, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Встреча в Сочи длилась более пяти часов.

Лидеры обсудили ситуацию с самолетом Ryanair, 23 мая приземлившимся в Минске после сообщения о минировании. По словам Лукашенко, реакция западных стран на эти события говорит о попытке дестабилизировать ситуацию в Минске — так же, как это было в августе 2020 года.