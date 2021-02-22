В Сочи завершилась встреча Путина и Лукашенко

Встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко завершилась в Сочи после более шести часов общения. Кадры прощания двух лидеров показал телеканал «Россия-24».

Переговоры глав двух государств начались в Сочи около 15 часов по московскому времени в понедельник. Путин и Лукашенко затем вместе покатались на горных лыжах и снегоходах на Красной поляне, после чего продолжили встречу в формате рабочего обеда. Общение двух лидеров продолжилось до самого вечера.

В эфире телеканала «Россия-24» были показаны кадры, как Путин провожает Лукашенко до машины после окончания переговоров. Лидеры обменялись рукопожатиями и тепло обнялись.

Ранее в пресс-службе Кремля среди основных тем встречи называли ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, крупные совместные проекты, а также дальнейшее продвижение интеграционных процессов в рамках Союзного государства. В ходе открытой части встречи лидеры двух стран обсудили в том числе поставки российской вакцины от коронавируса в Беларусь, промышленную кооперацию, а также констатировали, что имеющиеся у Москвы и Минска инструменты взаимодействия работают хорошо.