В Словении девушка осталась без руки ради страховки в миллион евро

В Словении девушка осталась без руки и попала в тюрьму ради страховки в миллион евро, передает ABC News.

Юлию Адлесич суд отправил на два года в тюрьму за то, что она решилась остаться без руки для получения страховки в миллион евро.

Сначала девушка заключила договоры с несколькими страховыми компаниями. После этого ее молодой человек отрезал ей руку циркулярной пилой. В больнице девушка рассказала, что это был несчастный случай. Отрезанную часть руки девушка оставила дома, чтобы ее врачи не смогли пришить обратно. Однако полицейские нашли руку, а медики успели ее пришить девушке.

Правоохранители также обнаружили в истории поиска молодого человека в интернете запросы про искусственную руку.

В результате девушку суд приговорил к двум годам тюрьмы за мошеннические действия со страховкой. Ее молодого человека посадили на три года.

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