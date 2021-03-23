В Сирии обстреляли американскую базу

Военная база США в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии подверглась ракетному обстрелу, есть пострадавшие среди американских военных.

Как передаетD РИА Новости, об этом сообщает телеканал Al-Mayadeen.

«Ракеты неизвестного происхождения были выпущены по американской базе на месторождении газа Конико на севере провинции Дейр-эз-Зор. Обстрел … привел к ранениям в рядах американских военных», — говорится в сообщении телеканала.

Вооруженные силы США совместно с арабо-курдскими вооруженными формированиями «Сирийских демократических сил» незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасаке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии.

Официальный Дамаск неоднократно называли присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

В то же время нередко появляются сообщения о нападении на американских военных на севере Сирии групп вооруженных неизвестных отрядов.