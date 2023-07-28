Сингапурские власти впервые за двадцать лет привели к исполнению смертный приговор в отношении женщины, осужденной за перевозку наркотических средств. Сингапурское центральное бюро по борьбе с наркотиками официально сообщило об этом случае.

Согласно информации, 45-летняя гражданка Сингапура была повешена. Ее задержали в 2018 году за перевозку 30 граммов героина.

Это первый случай приведения к исполнению смертного приговора в отношении женщины в Сингапуре с 2004 года. На этой неделе уже был казнен мужчина, признанный виновным в хранении и перевозке наркотических средств. С начала марта прошлого года в Сингапуре казнили уже 16 человек по делам, связанным с наркотиками.

Сингапур имеет очень строгие законодательные нормы, касающиеся преступлений, связанных с наркотиками. Большинство таких правонарушений влекут за собой высшую меру наказания.