Федеральная служба безопасности РФ предотвратила теракт в Симферополе, пять экстремистов готовили взрыв на одном из городских рынков.
В пресс-релизе ведомства уточняется, что все задержанные — граждане России.
Помимо подготовки взрыва, они «пропагандировали в интернете идеологию терроризма и экстремизма», добавили в спецслужбе.
В ФСБ подчеркнули, что задержанные связаны с украинскими радикалами, воюющими в Донбассе.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о подготовке к теракту и публичных призывах к терроризму, меру пресечения пока не избрали. Идет поиск пособников экстремистов.