В Симферополе пять экстремистов готовили взрыв

Федеральная служба безопасности РФ предотвратила теракт в Симферополе, пять экстремистов готовили взрыв на одном из городских рынков.

В пресс-релизе ведомства уточняется, что все задержанные — граждане России.

Помимо подготовки взрыва, они «пропагандировали в интернете идеологию терроризма и экстремизма», добавили в спецслужбе.

У экстремистов изъяли самодельные бомбы, стрелковое и холодное оружие.

В ФСБ подчеркнули, что задержанные связаны с украинскими радикалами, воюющими в Донбассе.