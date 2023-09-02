Совместные военные учения Китая и Таиланда Blue Strike 2023 начнутся 3 сентября в Сиамском заливе с участием военно-морских сил (ВМС) двух стран.

Как передает ТАСС, об этом сообщило издание Bangkok Post.

Маневры продолжатся до 10 сентября. Китайские корабли еще в четверг прибыли в Таиланд для участия в них. По словам источника издания, учения направлены на расширение практического сотрудничества между ВМС и укрепление их возможностей по совместному противодействию угрозам региональной безопасности.

Оперативная группа ВМС Китая состоит из подводной лодки «Чанчэн», десантного корабля-дока «Сымин Шань», фрегата с управляемым ракетным оружием «Аньян» и корабля комплексного снабжения «Чаоху».

Совместные маневры Blue Strike пройдет в провинциях Чонбури, Районг и Чантхабури на востоке Таиланда. Эти учения проводятся раз в два года, причем страны по очереди выступают в качестве принимающей стороны.

Китай и Таиланд провели в июле учения Falcon Strike 2023, в которых были задействованы военно-воздушные силы. В таиландской провинции Лопбури с 16 августа по 2 сентября подразделения специального назначения армий двух стран также обменялись опытом в ходе маневров Joint Strike 2023.