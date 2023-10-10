В городе Шуша стартовало 27-е заседание Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает Report, в заседании принимают участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр иностранных дел Таджикистана Сирожиддин Мухриддин, заместитель министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари, руководители и представители внешнеполитических ведомств других государств-членов организации.

Кроме того, в качестве наблюдателя в мероприятии принимает участие министр иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра Тахсин Эртугрулоглу.

На встрече будет проведена оценка работы, проделанной в рамках ОЭС в 2023 году. Кроме того, министры обсудят важные вопросы региональной и международной повестки.

Отметим, что Организация экономического сотрудничества является региональной межгосударственной экономической структурой, в которую входят Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан. Азербайджан является членом организации с 1992 года.