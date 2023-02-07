В штаб-квартире НАТО в Брюсселе приспущены флаги в знак солидарности с Турцией, где жертвами землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше стали тысячи человек.

Как сообщает Anadolu, флаги 30 стран-союзников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе останутся приспущенными до вечера 8 февраля в знак солидарности с Турцией и турецким народом.

Постоянное представительство Турции при НАТО поблагодарило Альянс в социальных сетях.

«Мы искренне благодарим наших союзников за столь сильный и значимый жест солидарности и помощь, оказываемую Турции», — говорится в заявлении.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в свою очередь заявила, что страны НАТО мобилизовали усилия по оказанию помощи нуждающимся в зоне бедствий.