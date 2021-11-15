Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Брюссель встретился 15 ноября в штаб-квартире НАТО с заместителем генсека альянса Мирчей Джоанэ, сообщает МИД.

Стороны обсудили на встрече актуальные вопросы партнерства НАТО и Азербайджана, перспективы его дальнейшего развития, обменялись мнениями по региональной тематике.

Байрамов проинформировал заместителя генсека НАТО о работах по реконструкции и восстановлению, проводимых на освобожденных территориях Азербайджана.

Министр подчеркнул, что Азербайджан на основе принципов международного права готов нормализовать отношения с Арменией.

Мирча Джоанэ, в свою очередь, высоко оценил реформы Азербайджана в оборонной сфере и вклад, вносимый в миссии НАТО. Он также выразил признательность Азербайджану за партнерство с НАТО и участие в операциях в Афганистане.

Стороны выразили готовность к продолжению политического диалога и практического сотрудничества в соответствии с целями и принципами программы «Партнерство во имя мира».