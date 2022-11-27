27 ноября погодные условия на территории Азербайджана будут нестабильными, местами пойдут дожди, а в Шахдаге выпал снег.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба Министерства экологии и природных ресурсов, в Балакяне выпало 10,0 мм, в Шахбузе, Агдере – 9,0 мм, в Гахе – 8,0 мм, в Шамкире – 6,0 мм, в Шаруре – 5,0 мм, в Загатале, Нахчыване, Джульфе – 4,0 мм, в Шеки, Садараке, Гяндже, Джейранчеле, Бейлагане, Дашкесане, Шахдаге, Барде, Евлахе, Имишли, Сабирабаде, Джафархане, Ордубаде, Бине – до 3,0 мм осадков.

Нестабильная, дождливая погода сохранится в первой половине следующей недели.