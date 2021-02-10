В Сенате США начался второй день импичмента Трампа

Второй день процесса импичмента в отношении уже бывшего президента США республиканца Дональда Трампа начался в среду в Сенате Конгресса.

Стороны обвинения и защиты должны начать изложение своих доводов. Сначала слово будет предоставлено обвинителям от Палаты представителей во главе с демократом Джейми Раскином (штат Мэриленд). На это в среду им отведено не более 8 часов.

В частности, сторона обвинения планирует показать в качестве свидетельств видеозаписи штурма Конгресса сторонниками Трампа 6 января, которые ранее нигде не демонстрировались.

Процедура импичмента Трампа была инициирована из-за высказываний, допущенных им 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.