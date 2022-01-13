Младшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева опубликовала в соцсетях пост, в котором впервые прокомментировала массовые протесты в стране, вылившиеся в ряде городов в беспорядки и сопровождавшиеся кровопролитием.

Алия Назарбаева назвала произошедшее трагическими событиями, выразив соболезнования семьям погибших. Власти страны пока не назвали даже приблизительного количества жертв.

«Пусть этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории. Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время», — написала Назарбаева. Она поблагодарила «за моральную поддержку отца в данный момент», получающего, по ее словам, «много сообщений в эти дни от жителей разных регионов».

Сам Нурсултан Назарбаев не появлялся на публике с 28 декабря 2021 года. Он никак не комментировал развернувшиеся в стране масштабные протесты, хотя обычно обращался к нации по ключевым темам. Пресс-секретарь бывшего президента утверждает, что Нурсултан Назарбаев не покидал Казахстан и сейчас находится в столице. По его словам, Назарбаев «проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым».

Между тем telegram-канал Qumash сообщил, что местоположение аккаунта Алии Назарбаевой, с которого она написала о событиях на родине, — Объединенные Арабские Эмираты.

Старшая дочь экс-президента Дарига Назарбаева, депутат парламента от партии власти, пропустила несколько заседаний мажилиса, ее помощники объяснили это заражением коронавирусом. (azattyk.org)