В Саудовской Аравии число выявленных случаев COVID-19 превысило 52 тысячи

Число выявленных случаев коронавируса в Саудовской Аравии превысило 52 тысячи, за сутки зафиксированы 2 840 новых случаев заболевания. Как сообщает РИА Новости, об этом заявило министерство здравоохранения королевства.

Больше всего новых случаев обнаружено в столице Эр-Рияде – 839, и прибрежном городе Джидда – 450.»Всего в королевстве зарегистрированы 52 тысячи 16 случаев COVID-19, выздоровели 23 666 человек, скончались 302«, — сообщает минздрав.

Ранее представитель минздрава Мухаммед аль-Абдель аль-Али заявил, что причиной роста числа заболевших остается нежелание саудовских подданных соблюдать самоизоляцию, а также семейные встречи во время Рамадана.