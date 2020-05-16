В Саудовской Аравии число выявленных случаев COVID-19 превысило 52 тысячи

Число выявленных случаев коронавируса в Саудовской Аравии превысило 52 тысячи, за сутки зафиксированы 2 840 новых случаев заболевания. Как сообщает РИА Новости, об этом заявило  министерство здравоохранения королевства.

Больше всего новых случаев обнаружено в столице Эр-Рияде – 839, и прибрежном городе Джидда – 450.»Всего в королевстве зарегистрированы 52 тысячи 16 случаев COVID-19, выздоровели 23 666 человек, скончались 302«, — сообщает минздрав.

Ранее представитель минздрава Мухаммед аль-Абдель аль-Али заявил, что причиной роста числа заболевших остается нежелание саудовских подданных соблюдать самоизоляцию, а также семейные встречи во время Рамадана.

| 2020-05-17T01:44:22+00:00 16 мая 2020, 21:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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