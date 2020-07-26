В Санкт-Петербурге начался Главный военно-морской парад

В Санкт-Петербурге в 11 утра начался Главный военно-морской парад. Перед этим президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу поздравили моряков с Днем ВМФ.

Сейчас Владимир Путин на катере направляется к парадному строю кораблей на Неве. В параде принимают участие 46 надводных кораблей, подлодок и судов обеспечения, а также более 40 самолётов и свыше 4 тысяч военнослужащих.

Также парады пройдут в Балтийске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Каспийске, Североморске и Севастополе. Кроме этого мероприятие запланировано на базе ВМФ в сирийском Тартусе.