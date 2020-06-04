В саду Национальной академии будет возведен памятник Арифу Меликову

Место, где установят памятник известному композитору, народному артисту Арифу Меликову в Баку, выбрано.

Об этом в ответ на запрос Report сказал руководитель проекта, ректор Азербайджанской художественной академии, известный скульптор Омар Эльдаров.

По его словам, место для памятника уже выбрано и утверждено: «Памятник будет возведен в саду Национальной академии, вблизи здания. Я еще не начал работу над памятником. Я ждал, чтобы утвердили место, после чего подготовить проект. Я постараюсь, чтобы памятник был оригинальным и не походил на другие памятники».

17 мая прошлого года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об увековечивании памяти видного представителя музыкального искусства Азербайджана, великого композитора, Народного артиста СССР, лауреата Государственной премии, академика Арифа Джахангир оглу Меликова.

Ариф Меликов родился 13 сентября 1933 года в Баку. Скончался он 9 мая 2019 года. Похоронен на Аллее почетного захоронения.