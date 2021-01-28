В Сабаильском районе сошел оползень

28 января 2021 года в 21:05 на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) поступила информация об оползне на автомобильной дороге на территории под названием «20-й участок» в Сабаильском районе Баку.

Как сообщили Trend в министерстве, на место происшествия были немедленно привлечены представители соответствующих ведомств МЧС, а также спасатели, на месте приняты необходимые меры безопасности и проинформированы соответствующие государственные органы.

«В ходе первичного осмотра было установлено, что расположенные рядом дома не пострадали в результате оползня. Позднее будет предоставлена дополнительная информация»,- говорится в сообщении министерства.