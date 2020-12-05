В ряде городов и районов Азербайджана продлевается ужесточенный каратинный режим

Учитывая сложившуюся в стране санитарно-эпидемиологическую ситуацию, Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял решение о продлении в некоторых городах и районах особого карантинного режима.

В соответствии с этим Кабмин внес соответствующие поправки в постановление № 336 «О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом».

Согласно изменениям, на административной территории городов Шеки, Лянкяран, а также Гахского, Загатальского, Билясуварского, Джалилабадского, Масаллинского, Исмаиллинского, Губинского, Хачмазского районов срок приостановления деятельности в некоторых сферах и направлениях, за исключением сфер, предусмотренных приложением № 2 к Постановлению, продлевается до 06:00 часов 14 декабря 2020 года.