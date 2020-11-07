В Румынии введут комендантский час из-за коронавируса

Власти Румынии решили из-за распространения COVID-19 с 9 ноября на 30 дней ввести комендантский час, перевести детсады и школы на дистанционное обучение и ввести повсеместный масочный режим.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба правительства.

Президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг потребовал от правительства введения строгих ограничений для борьбы с распространением коронавируса, в том числе комендантского часа.

«Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии принял решение запретить передвижение граждан в период с 23.00 – 5.00 (00.00 – 06.00 мск); в указанный период могут работать аптеки, заправки и экономические агенты, которые осуществляют доставку товаров на дом. Меры будут действовать на протяжении 30 дней, затем будет решено, в зависимости от ситуации, продлить их, отменить или внести поправки», — говорится в решении комиссии, опубликованном на сайте кабмина.

Выйти из дома в ночное время можно будет лишь по уважительным причинам: это посещение врача, работа, забота о пожилых, детях или лицах с ограниченными возможностями, а также необходимость совершить поездку при наличии билета. Сотрудники полиции могут попросить граждан предъявить рабочее удостоверение, выданное начальством свидетельство или декларацию о личной ответственности, которая доказывает обоснованность выхода из дома ночью.

Ношение защитной маски становится обязательным для всех старше пяти лет как в закрытых помещениях, так и на улице. Все государственные и частные компании обязаны по возможности организовать для сотрудников удаленный режим работы. Занятия в детсадах и школах будут проходить онлайн. Запрещено проводить праздничные мероприятия в помещениях. Запрещается работа рынков, ярмарок, выставок в закрытых помещениях. Ограничения вступят в силу с понедельника, 9 ноября.

Ранее власти страны сообщали о 287 062 случаях заражения, 7663 из которых стали летальными. В пятницу в стране был зарегистрирован рекорд – за сутки подтверждено 10260 новых случаев заражения COVID-19. В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 15 ноября. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.