В Румынии вступил в силу закон, который запрещает распространять неприятные запахи

Закон об ольфактивном (обонятельном) дискомфорте вступил в силу в Румынии. Об этом сообщило агентство Agerpres.

«Ольфактивный дискомфорт, — гласит нормативный акт, — это последствие деятельности, которая может повлиять на состояние здоровья населения и на окружающую среду, которая субъективно воспринимается как запахи различной интенсивности или объективно измеряется, согласно действующим национальным, европейским и международным стандартам».

Проще говоря, если, например, запах еды, которую хозяйка готовит у себя на кухне, распространяется на лестничную площадку и по этажам, то теперь ее можно оштрафовать на достаточно крупную сумму. Законом предусмотрен максимальный штраф в 30 тыс. леев (€6,3 тыс.) для физических лиц и в 80 тыс. леев (€16,7 тыс.) для юридических лиц.

Исходной точкой для правового акта послужило постановление правительства от 2005 года об охране окружающей среды, а его инициаторами были два парламентария от партии «Союз за спасение Румынии». «Думаю, что люди должны заботиться о хороших отношениях с соседями, — сказала ее представитель Родика Милитару. — Некоторые для того, чтобы проветрить квартиру, открывают дверь на лестничную площадку, а не окно. Если это происходит регулярно, и жалобы соседей не принимаются во внимание, то теперь можно обратиться к закону».

Отныне уровень ольфактивного дискомфорта будет определен в выдаваемых местными управлениями по охране окружающей среды разрешениями на любую экономическую деятельность, а нарушения установленных нормативов могут привести к закрытию соответствующих компаний.(ТАСС)