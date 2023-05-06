Более десяти тысяч сторонников партии «Альянс объединения Румынии» (AUR) приняли участие в субботу, 6 мая, в антиправительственном протесте, который прошел в центре Бухареста. Об этом сообщает G4Media.

По данным портала, участники митинга скандировали антизападные лозунги. Акция протеста прошла под девизом «Мы не продаем страну».

Члены партии AUR обратились ко всем жителям страны с призывам присоединиться к митингу и выступить против «антинациональных и антисемейных действий, продвигаемых нынешним правительством».

Организаторы заявили, что у страны отбирают леса и национальные ресурсы. По их словам, жители Румынии больше не потерпят, что им навязывали «абсурдные правила и обращались как с колонией».