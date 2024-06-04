Действующий глава Европейского совета Шарль Мишель пытается помешать Урсуле фон дер Ляйен вновь занять должность председателя Еврокомиссии (ЕК) после выборов в Европарламент, сообщило во вторник, 4 июня, издание Politico со ссылкой на восемь источников среди дипломатов и чиновников.

«Это всех сводит с ума, потому что его игра столь очевидна — заставить фон дер Ляйен споткнуться. При этом сам он мечтает занять другой высокий пост», — сказал один из собеседников на условиях анонимности. Он отметил, что между двумя высшими руководителями Евросоюза уже давно существуют весьма напряженные отношения.

По словам источников Politico, в кулуарах ходят слухи, что сам Мишель, по всей видимости, претендует на должность верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности, которую сейчас занимает Жозеп Боррель. Собеседники издания опасаются, что Мишель в попытке исключить переназначение Урсулы фон дер Ляйен главой ЕК прибегнет к стратегии разговоров с лидерами стран Евросоюза с глазу на глаз, вместо того чтобы обсуждать кандидатуры на высшие должности в ЕС совместно, как это обычно происходит.

Источники Politico отметили, что Мишель будет иметь серьезное влияние, поскольку он руководит процессом распределения высших должностей в ЕС после выборов в Европарламент и координирует переговоры стран-участниц Евросоюза. В то же время собеседники издания высоко оценивают шансы Урсулы фон дер Ляйен остаться во главе ЕК, поскольку ее «Европейская народная партия» должна получить на выборах хороший результат, а сама фон дер Ляйен в последние годы закрепила за собой репутацию успешного кризисного менеджера. К тому же на данный момент у нее нет ярких конкурентов.

При этом источники признают, что в некоторых столицах, например в Париже, испытывают определенное недовольство практикуемым фон дер Ляйен централизованным стилем управления и это недовольство еще может усилиться. Следует учитывать и то, что новый состав Европарламента может быть настроен к фон дер Ляйен более враждебно, пояснили собеседники издания Politico. (DW)