Определились вторые финалисты «Евровидения 2021» — ОБНОВЛЕНО

В Rotterdam Ahoy прошел второй полуфинал 65-го юбилейного международного конкурса песни «Евровидение», сообщает Trend Life.

Ведущими «Евровидения 2021» являются — актриса и телеведущая Шанталь Янзен, певец и комментатор конкурса Ян Смит, певица Эдсилия Ромбли и бьюти-блоггер Никки де Ягер. Слоган конкурса — Open Up (с англ. - Откройся). Логотип — лучи в виде флагов стран идут от своих столиц до центра, которым является Роттердам. Длина и порядок флага на конкретном луче зависит от дальности и расположения столицы до Роттердама. В этом году принимает участие 39 страны. Традиционно от каждого полуфинала в финал выходит по десять исполнителей, к которым в финале присоединяться представители Великобритании, Испании, Германии, Италии, Франции и страны – хозяйки Нидерланды. Финал конкурса состоятся 22 мая.

Во втором полуфинале выступили – Сенит и Флоу Райда с песней «Adrenalina» (Сан-Марино), Уку Сувисте с «The Lucky One» (Эстония), Бенни Кристо с «Omaga» (Чехия), Стефания с «Last Dance» (Греция), Винсент Буэно с «Amen» (Австрия), Рафал Брзозовски с «The Ride» (Польша), Наталия Гордиенко с «Sugar» (Молдова), Daði og Gagnamagnið с «10 Years» (Исландия), Hurricane с «Loco Loco» (Сербия), Торнике Кипиани с «You» (Грузия), Анжела Перистери с «Karma» (Албания), The Black Mamba с «Love Is On My Side» (Португалия), Виктория с «Growing Up is Getting Old» (Болгария), Blind Channel с «Dark Side» (Финляндия), Саманта Тина с «The Moon Is Rising» (Латвия), Gjon’s Tears с «Tout l’Univers» (Швейцария), Fyr & Flamme с «Øve os på hinanden» (Дания).

В финал вышли представители Албании, Сербии, Болгарии, Молдовы, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции и Финляндии.

Ранее в финала вышли представители Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Представительница Азербайджана Самира Эфенди (Efendi) выступает с песней «Mata Hari», которая написана трио – Эми ван дер Велом, Люком ван Бирсом и Тони Корнелиссеном (Нидерланды). В песне звучат азербайджанские национальные музыкальные инструменты – зурна и нагара, а также этнические мотивы на основе мелодии азербайджанского народного танца «Яллы». Наряду с этим звучит фраза на азербайджанском языке: «Yalan da mən, yanan da mən, yaman da mən».

Глашатаи от Азербайджана – победители «Евровидения 2011» Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал. Ведущие на канале ITV — Мурад Ариф и Усния Магеррамова.

В Роттердаме на арене Ahoy проходит второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение».

Как передает РИА Новости, за выход в финал борются музыканты из Сан-Марино, Эстонии, Чехии, Греции, Австрии, Польши, Молдавии, Исландии, Сербии, Грузии, Албании, Португалии, Болгарии, Финляндии, Латвии, Швейцарии и Дании.

Как стало известно, исландская группа Da i og Gagnamagni приняла решение не выступать вживую на «Евровидении» из-за того, что один из членов коллектива сдал положительный тест на коронавирус. При этом их песня остается в конкурсе: в ходе полуфинала покажут запись репетиции 13 мая.

Ранее в первом полуфинале определилась первая десятка финалистов. В их числе — представительница Азербайджана Самира Эфенди с песней «Мата Хари».

Автоматически финалистами становятся представители государств «Большой пятерки» «Евровидения» (основавших конкурс стран) — Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, — а также исполнитель из страны, победившей в прошлом конкурсе (Нидерланды).

65-й конкурс «Евровидение» проходит в Роттердаме под слоганом «Откройся» (Open Up).