В российском модуле МКС починили туалет

Сломавшийся туалет на Международной космической станции (МКС) в российском модуле «Звезда», где выявлена утечка воздуха, снова функционирует. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на переговоры экипажа с Землей.

Туалет вышел из строя в субботу, 10 октября. Подмосковный центр управления полетами рекомендовал российским космонавтам пользоваться туалетом на американском сегменте.

«Хорошие новости, тогда мы снова можем использовать АСУ (ассенизационно-санитарное устройство — прим), — сказал специалист центра космонавту Анатолию Иванишину.

Сейчас на МКС два туалета российского производства — в модулях «Звезда» и Tranquility. Еще один туалет — американского производства.

| 2020-10-11T17:53:06+04:00 11 октября 2020, 19:00|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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