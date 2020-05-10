В российской армии растет число зараженных коронавирусом

Минобороны России опубликовало новые данные о статистике заболеваемости коронавирусом среди военных — случаев оказалось на 116 больше, чем накануне, передает Росбалт.

Во время регулярных тестирований с марта по 9 мая вирус выявили у 1656 военнослужащих, 418 из них проходят лечение в госпиталях Минобороны РФ.

Большинство заболевших переносят вирус в легкой или бессимптомной форме и не нуждаются в госпитализации. Более 650 человек изолированы на дому, 568 — по месту службы.

В тяжелом состоянии находятся всего три человека, 14 — в состоянии средней степени тяжести. За весь период вылечились 323 человека.

Кроме того сообщается, что начало снижаться число заболевших среди курсантов, воспитанников и гражданских специалистов.

Ранее МО сообщало, что среди российских курсантов выявлены 1205 случаев заболевания, а в довузовских учебных заведениях — 195.