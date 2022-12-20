Госдума России приняла во втором чтении законопроект о наказании вплоть до пожизненного лишения свободы за диверсию.

Как сообщает #, сегодня законопроект был вынесен на обсуждение и принят на пленарном заседании Госдумы РФ.

«Учитывая, что Российская Федерация проводит специальную военную операцию и одновременно принимает беженцев, остается открытой для въезда и выезда иностранных граждан, принятие законопроектов — принципиально важный шаг, необходимый для защиты нашей страны. Это общее мнение всех фракций Государственной Думы», — заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.