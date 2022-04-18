В России 64-й отдельной мотострелковой бригаде присвоено почётное звание «гвардейская». Соответствующий приказ подписал президент России. В документе отмечается, что звание присвоено за массовый героизм и отвагу «в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов».

64-я бригада дислоцируется в Хабаровском крае. Военнослужащих из этого соединения связывают с убийствами мирных жителей в пригороде Киева Буче. В открытых источниках, изученных Радио Свобода, есть косвенные подтверждения того, что военнослужащие этой бригады действительно были в городе.

Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. В начале апреля российские военные отошли из районов, прилегающих к Киеву. После их отхода стало известно, в частности, о массовых убийствах жителей города Буча. По данным городских властей, на территории города были обнаружены тела более 400 человек. (sports.ru)