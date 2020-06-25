В России стартовало голосование по поправкам к Конституции

В России сегодня началcя спорный референдум по поправкам к Конституции, которые позволят президенту Владимиру Путину оставаться у власти еще два срока до 2036 года. Формально всенародное голосование назначено на 1 июля, но из-за пандемии коронавируса голосование было решено растянуть на несколько дней, чтобы избежать чрезмерного скопления людей на избирательных участках.

В ходе голосования предлагается изменить сразу 22 статьи Основного закона страны, но проголосовать граждане России могут либо за, либо против всего пакета поправок. 10 марта изменения уже одобрили Госдума, Совет Федерации, парламенты регионов и Конституционный суд.

Согласно действующей Конституции, президент России не может оставаться на высшем государственном посту более двух сроков подряд. Между тем поправки, выносимые ныне на всенародное голосование, обнулят президентские сроки Путина, что позволит ему вновь баллотироваться на выборах в 2024 и 2030 годах и в результате оставаться у власти до 2036 года.

Оппозиция и ее сторонники обвиняют 67-летнего Путина в стремлении стать пожизненным президентом. (DW)