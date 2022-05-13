В Российской Федерации призвали поставить Польшу на первое место в очереди на «денацификацию» после Украины. Это реакция на недавние заявления премьер-министра страны Матеуша Моравецкого об идеологии «русского мира».

К агрессивным действиям против Польши призвал председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов в личном Telegram-канале.

«Своими заявлениями о России как «раковой опухоли» и о «контрибуции», которую мы должны выплатить Украине, Польша побуждает нас поставить ее на первое место в очередь на денацифицацию после Украины», — написал чиновник.

Комментарий Морозова — это реакция на недавнюю статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Как сообщал УНИАН, он сравнил идеологию «русского мира» с коммунизмом и нацизмом. Чиновник назвал ее «раковой опухолью», а Путина — «более опасным, чем Гитлер и Сталин».

Напомним, предложение «денацифицировать» Польшу на манер Украины – это предложение развязать полномасштабную войну, причем против страны-члена НАТО. А согласно пятой поправке, нападение на одного представителя Альянса расценивается, как атака на всю организацию.