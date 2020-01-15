В России правительство ушло в отставку

Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

«Владимир Владимирович <…> обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию <…>. Это существенные изменения <…> и в целом в баланс власти. <…> Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы как правительство <…> должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции правительство в действующем составе подало в отставку», — отметил он на встрече с главой государства после послания.

Владимир Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу, «хотя не все получилось». Российский лидер также сказал, что в ближайшее время встретится с каждым членом кабмина. Пока он просит их выполнять обязанности в полном объеме.

Кроме того, президент сообщил о намерении ввести должность заместителя председателя Совбеза и предложить ее Медведеву. На этом посту, по мнению Путина, нынешний глава кабмина может заняться темами обороноспособности и безопасности.

Ранее в послании Федеральному собранию российский лидер предложил поручить Государственной думе не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра, что серьезно изменит политическую систему, но в то же время сделает более эффективным взаимодействие между представительной и исполнительной властью. (РИА Новости)