Заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов в беседе с РИА Новости назвал срок возвращения западных компаний в Россию.

Как считает эксперт, иностранные компании, объявившие о приостановке своей деятельности на российском рынке, скорее всего начнут возвращаться в страну к лету, особенно те, которых могут легко заменить конкуренты. В частности, способствовать возвращению иностранных компаний будет и дальнейшая стабилизация на финансовом рынке России, полагает Миловидов.

Экономист отметил, что сейчас никакого коллапса на российском финансовом рынке нет. Так, несмотря на прогнозы, рубль больше не падает по отношению к доллару и евро, а экспорт сократился лишь по некоторым позициям, но он по-прежнему продолжается. «И по мере того как рынок, я надеюсь, будет входить в плавное русло, можно будет строить планы как среднесрочные, так и долгосрочные», — отмечает Миловидов.

При этом он подчеркнул, что дать четкий прогноз по конкретным компаниям на данный момент представляется затруднительным.

Ранее экономист Павел Самиев заявил , что Россия может взять курс на перестройку экономики с ориентиром на собственные производства для внутреннего рынка в условиях внешнего санкционного давления. Он добавил, что неизбежно произойдет изменение в цепочке производств и смена поставщиков (lenta. ru)