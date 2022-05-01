Федеральная служба судебных приставов России возбудила исполнительное производство в отношении американской компании Google LLC о взыскании более 7,2 млрд рублей в связи с неоднократным отказом удалить запрещенный властями РФ контент. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщило агентство «Интерфакс».

Производство запущено 29 апреля на основании решения мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы от декабря 2021 года. Выплата составляет 5% от годовой выручки компании за 2020 год. Речь идет о первом в РФ оборотном штрафе для корпорации.

Срок «добровольной уплаты» истек 19 марта.

Арбитражный суд Москвы 26 апреля арестовал имущество и счета российского отделения Google на сумму 500 млн рублей по иску дочерней компании холдинга «Газпром-медиа». Иск связан с блокировкой официального канала ТНТ на YouTube, уточняло агентство «Интерфакс».

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 14 апреля высказала мнение, что «в последнее время видеохостинг YouTube, принадлежащий американской интернет-компании Google, занимает ведущую роль в информационной войне, развязанной странами Запада против России».

До этого YouTube заблокировал канал парламентского телевидения российской Госдумы — «Дума ТВ». В американской компании объяснили блокировку правилами видеохостинга, связанными с «применением санкций» в отношении РФ. (DW)