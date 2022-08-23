В Риге во вторник начался демонтаж постамента памятника советским воинам в парке Победы, в районе Пардаугаве.

По информации Delfi-Латвия, в парк прибыли строители, спецтехника. Территорию объекта огородили. Заборы возле памятника оборудовали светонепроницаемой плёнкой. С утра там дежурят сотрудники Государственной полиции и Рижской муниципальной полиции. На месте можно увидеть не менее десяти их микроавтобусов.

Днём ранее начались подготовительные работы для сноса. В ответ на планы по демонтажу у монумента собрались около 50 протестующих. При этом полиция призывала там не собираться. Акцию в течение часа разогнали. Были задержаны семь человек.