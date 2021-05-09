В результате взрыва в Кабуле погибли 55 человек и ранены 150

По информации агентства, перед государственной школой для девочек в Кабуле взлетел на воздух заминированный автомобиль. На данный момент министерство внутренних дел Афганистана официально подтвердило гибель 30 человек и ранения 52. Отмечается, что большинство погибших и пострадавших — ученицы школы, которые возвращались домой после занятий.

Лидер Афганистана Ашраф Гани обвинил в случившемся радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ), назвав произошедшее террористическим актом. Однако, как сообщил телеканал İTV, талибы осудили нападение. Ответственность за случившееся пока не взяла на себя ни одна организация.

5 мая в результате взрыва автобуса с медицинскими работниками в афганской провинции Панджшер погиб один человек и еще трое пострадали. Ни одна террористическая группировка, в том числе талибы, не взяла на себя ответственность за случившееся (iz.ru)