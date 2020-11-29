В результате взрыва в афганском городе Газни погибли 30 человек

По меньшей мере 30 человек погибли, 16 получили ранения в результате взрыва в городе Газни, административном центре одноименной провинции Афганистана, расположенной в центральной части страны. Об этом сообщает в воскресенье телеканал 1TV, передает ТАСС.

По данным его источника, все жертвы и пострадавшие — военнослужащие афганской армии. По предварительной информации, начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался рядом с базой ВС Афганистана. Как сообщает агентство «Синьхуа», взрыву предшествовала стрельба.

Ни одна из экстремистских группировок, действующих в этом регионе Афганистана, до сих пор не взяла на себя ответственность за произошедшее.