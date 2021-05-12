В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 30 палестинцев

По меньшей менее 30 палестинцев, среди которых 10 детей, погибли, еще 203 получили ранения в результате израильских ударов по сектору Газа, продолжающихся с вечера 10 мая. Об этом, как передает ТАСС, сообщил Минздрав прибрежного анклава.

По данным, наибольшее число жертв зафиксировано в городах Газа и Дейр-эль-Балах, расположенных в северной и центральной частях сектора соответственно. В сообщении подчеркивается, что израильские военные осуществляют обстрелы населенных пунктов как ракетами, так и артиллерийскими снарядами.

Согласно ранее распространенным сведениям, в Газе в результате ракетного обстрела обрушилось 14-этажное здание Бурдж-Ханади («Башня Ханади»).