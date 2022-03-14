14 марта в Киеве два человека погибли в результате обстрела города оккупантами, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Около 5.00, по предварительной информации, артиллерийский снаряд попал в один из девятиэтажных домов в Оболонском районе. В результате вспыхнул пожар и произошло частичное разрушение здания, сгорели припаркованные рядом автомобили. Погиб один человек, 10 получили ранения.

Из дома эвакуировали около 70 человек. Около 11.15 в результате обстрела оккупантами произошел пожар в пятиэтажном доме в Подольском районе (на Куреневке), обломки ракеты упали на дорогу, повредив троллейбус. Кроме того, есть повреждения и в девятиэтажном доме, который находится рядом.

(gordonua.com)