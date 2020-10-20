В результате обстрела Тертера со стороны ВС Армении погибли два мирных жителя

С сегодняшнего утра вооруженные соединения ВС Армении с различных направлений подвергают ракетному и артиллерийскому обстрелу Тертерский район, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

Сегодня, около 15:00 часов, в результате попадания снаряда в частный дом в селе Джамилли погибли жители села — Исаглы Анар Расул оглу (1994) и Гулиев Анар Тофиг оглу (1984), Шабанов Муров Расул оглу (1972) получил ранения различной степени тяжести. Дому нанесен значительный ущерб.

| 2020-10-20T16:20:05+04:00 20 октября 2020, 16:45|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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