В городе Питермарицбург в ЮАР произошло массовое убийство, в результате которого было убито 10 членов одной семьи, включая семерых женщин, двоих мужчин и 13-летнего мальчика.

Как передает # со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает CNN.

«Согласно первоначальным сообщениям полиции, неизвестные вооруженные люди штурмовали усадьбу в Питермарицбурге и устроили засаду на семью», — сообщили в полиции страны.

Двое подозреваемых в убийствах уже арестованы, еще один скончался, четвертый объявлен в розыск.