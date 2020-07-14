В результате артиллерийского обстрела вооруженными силами Армении погиб гражданский

14 июля в результате артиллерийского обстрела вооруженными силами Армении в направлении Товузского района, погиб гражданский.

Жертвой вражеской провокации стал житель села Агдам Товузского района Азизов Азиз Иззат оглу (1944 г.р.).

И в предыдущий период армяне постоянно обстреливали наши населенные пункты из тяжелых орудий. В результате этого погибли гражданские лица, нанесен серьезный ущерб хозяйству, имуществу населения, инфраструктуре.

Обстрел из тяжелых орудий является наглядным проявлением армянского фашизма и варварства.

Международное сообщество, сопредседатели МГ ОБСЕ должны отреагировать и серьезно осудить обстрел армянскими военными подразделениями мирное азербайджанское население.